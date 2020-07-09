8 июля в Ширакской области за сутки подтверждено 41 новых случаев COVID-19. Отметим, что в инфекционной больнице Гюмри по состоянию на 11:30 9 июля лечение получают 76 больных COVID-19 из Ширакской области.

Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации Ширака:

С 1 марта по сей день в медучреждениях области и в Областном центре по контролю и профилактике заболеваний было проведено 5 492 забора проб, с 12 мая по 8 июля в Гюмри было проведено 4 138 тестирований.

На сегодняшний день в области показания к домашней самоизоляции имеют 1 028 граждан, у 277 из них положительный диагноз, с бессимптомным течением болезни, контроль осуществляется первичным звеном здоровья.

От COVID-19 вылечились и выписались из больницы 334 жителя области. 45 больных перевезены в столицу. Есть 24 летальных исхода.

Арменуи Мхоян