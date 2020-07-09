В Ucom продолжаются работы по восстановлению сети

Технический персонал компании “Ucom” продолжает поэтапно восстанавливать работу мобильной и фиксированной сети. Как передает Арменпресс, об этом сообщает компания “Ucom”․

Отмечается, что причиной недоступности сервисов стала перегрузка в основной технической системе в результате колебания электричества. Возникший сбой повлиял и на работу других подсистем. Доступ к голосовым услугам мобильной связи, а также к фиксированному интернету был оперативно восстановлен примерно в течение двух часов. Другие услуги, предоставляемые компанией “Ucom”, получат окончательное регулирование по прибытии в Армению заказанных из-за рубежа составляющих.

“На данный момент работа мобильных и фиксированных сетей обеспечивается благодаря запуску резервных генераторов. Наш технический персонал, который укомплектован профессиональными специалистами, имеющими опыт работы в лучших международных компаниях, за чрезвычайно короткий срок решил эту проблему. Выражаю особую благодарность нашим многочисленным армянским и зарубежным партнерам, в том числе ряду государственных структур, корпоративным и частным клиентам Ucom за оперативное содействие. Отмечу, что необходимые составляющие уже заказаны и будут в Армении в считанные дни”, - сказал генеральный директор компании “Ucom” Ара Сергеевич Хачатрян.

“Добавим, что работы по установке и запуску новых составляющих будут проводиться в ночное время, чтобы возможные колебания связи не причиняли абонентам Ucom даже минимальных неудобств”, - говорится в сообщении Ucom.