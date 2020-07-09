В первое антикризисное мероприятие внесены изменения, стимулирующие инвестиции

Правительство внесло изменения в первое антикризисное мероприятие. Премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства отметил, что изменен пункт, целью которого было стимулирование инвестиций, однако бизнес сообщество недостаточно информировано об этом.

Вице-премьер Мгер Григорян отметил, что с 20 июня вступила в силу установка, которая, по его словам, является стратегической.

“До сих пор наш инструмент субсидирования работал по следующей логике: кредитные ресурсы до 250 млн драмов субсидировались сроком до 1 года. Мы ввели в силу следующее определение: если предприятие, хозяйствующий субъект осуществил или осуществляет пополнение уставного капитала в размере 50 млн драмов в течение 2020 года, то он получит возможность дополнительной субсидии в размере 400 млн драмов и сроком на 36 месяцев, что очень существенно. Это существенная привилегированная возможность. Если пополнение было осуществлено в размере 100 млн драмов, то хозяйствующий субъект имеет возможность получить субсидирование на сумму 500 млн драмов на 48 месяцев. Если произвести простой расчет, ежегодная экономия хозяйствующего субъекта по части субсидии в 500 млн драмов, по сути, будет равна его доходам за год или два, что может быть вложено в уставной капитал”, - сказал Мгер Григорян.

По словам вице-премьера, на данный момент одна заявка по этой установке уже удовлетворена, еще две заявки находятся на стадии обсуждения. Говоря о налоговых реформах, вице-премьер отметил, что в экономике осталось около 64 млрд драмов оборотных средств.