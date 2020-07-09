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В ближайшие пять лет в Арцахе будет заасфальтировано до 400 км дорог

В ближайшие пять лет в Арцахе будет заасфальтировано до 400 км дорог

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян провел рабочее совещание с участием руководителей дорожно-строительных организаций. Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

С докладом о ходе дорожно-строительных работ в республике выступил министр градостроительства Арам Саркисян.

Глава государства отметил, что сохранение благоустроенного состояния магистралей, дорог межобщинного и сельскохозяйственного значения всегда будет находиться в центре внимания властей. С этой целью ежегодно из госбюджета будут выделяться значительные финансовые средства. По словам Араика Арутюняна, в ближайшие пять лет планируется провести работы по асфальтированию до 400 км дорог. “Будет строгий контроль по качеству выполненной работы. В отношении нарушителей будут применяться максимальное наказание и максимальные штрафы”, - подчеркнул президент.


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