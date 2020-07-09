Премьер-министр обратился к переговорам по вакцинам

На заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян коснулся разговоров о том, каким образом правительство и Минздрав Армении ведут переговоры о приобретении вакцины против COVID-19, если ее пока нет.

“Хочу пояснить, поскольку весь мир ждет вакцину, люди стоят в очереди для приобретения ожидаемой вакцины, и есть страны, которые скупают ее, то есть, уже перечислили деньги и приобрели будущую вакцину в огромном количестве, что вызывает опасения, что все партии окажутся в руках нескольких стран”, - сказал премьер.

Министр здравоохранения Арсен Торосян подчеркнул, что на самом деле вакцина есть и есть множество вакцин. “Речь о получении окончательного подтверждения, есть компании, которые уже произвели их десятками тысяч, и речь о быстром распределении после получения подтверждения, и, по всей вероятности, окончательное подтверждение получит не одна вакцина, а несколько”, - сказал министр.

Арсен Торосян отметил, что в настоящее время в клиниках разных стран проводятся испытания вакцин.