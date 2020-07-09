В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 968

Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на пять и достигло 968, выздоровели еще три человека, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.

"Число выявленных случаев инфицирования - 968, выздоровели 844 человека, смертельных случаев - 15", - говорится в сообщении.

В режиме карантина находятся 4425 человек, под наблюдением в стационарах - 222 пациента,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.