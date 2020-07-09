Инвестиционной программе строительства солнечной станции в Армавире предоставлены льготы

Правительство удовлетворило заявку ООО “САНЭНЕРДЖИ” на льготы по освобождению технологического оборудования, его составных и комплектующих частей, сырья и (или) материалов, ввозимых в рамках инвестиционной программы, осуществляемой в приоритетной сфере, от таможенной пошлины на ввоз. Как передает «Арменпресс», импортируемые ООО “САНЭНЕРДЖИ” товары будут использованы в производстве электроэнергии (строительство солнечной станции в Армавирской области).

В рамках программы планируется осуществить инвестиции на сумму около 1 млрд 77 млн драмов на приобретение товаров, представленных в списке, а остальную часть - на строительство солнечной станции. В настоящее время есть 1 рабочее место. В рамках инвестиционной программы планируется создание 5 основных и 50 временных новых рабочих мест со средней зарплатой 110,000 драмов.

В рамках программы годовой объем производства электроэнергии составит около 126 млн драмов.

Стоимость товаров, представленных для получения льгот, составляет 115.3 млн драмов. Льготы на освобождение от таможенной пошлины составят 8 млн драмов.

Ввозимые товары не ввозятся из стран-членов ЕАЭС, так как товары этих стран не отвечают техническим требованиям компании.