Расширен круг лиц, получающих пособия по временной нетрудоспособности и по уходу

Национальное собрание Армении во втором чтении и полностью приняло пакет законопроектов О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О государственных пособиях” и в Закон Республики Армения “О пособиях по временной нетрудоспособности и материнству”.

Как передает «Арменпресс», на заседании НС 9 июля пакет получил 85 голосов “за”.

Согласно действующему регулированию наемный работник работодателя, считающегося субъектом микропредприятия, не имеет права на получение пособия по временной нетрудоспособности и пособия по уходу. Проектом предлагается выделять пособие по уходу и работникам работодателя, считающегося субъектом микропредприятия, если этот работник находится в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 2 лет. Одновременно наемному работнику работодателя, считающегося субъектом микропредприятия, предоставляется также и право на пособие по временной нетрудоспособности.

Пакетом дается и решение проблем переходного периода. В первом и втором чтении по проекту не было предложений.

Анна Григорян