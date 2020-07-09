Образование членов семей погибших военнослужащих будет бесплатным

Национальное собрание Армении приняло во втором чтении и полностью проект закона О внесении дополнения в Закон Республики Армения “О военной службе и статусе военнослужащего”.

Как передает «Арменпресс», автор проекта – член парламентской фракции “Мой шаг” София Овсепян.

Законопроектом предлагается внести дополнение в 67-ую статью закона, согласно которой члены семей погибших или умерших военнослужащих - дети и супруга (супруг), могут обучаться в аккредитованных государственных учебных заведениях за счет средств госбюджета. В настоящее время во всех государственных высших учебных заведениях обучаются 12 членов семей погибших или умерших военнослужащих.

В период с первого по второе чтение предложений по проекту закона не поступало.

Проект закона был принят во втором чтении и полностью единогласно - 86 голосами “за”.

Норайр Шогикян