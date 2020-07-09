В Белграде в результате протестов пострадали 19 полицейских и 17 демонстрантов

По меньшей мере 19 полицейских и 17 демонстрантов пострадали в результате ночных беспорядков, начавшихся в Белграде в ходе акции протеста против ужесточения санитарных мер в связи с возобновлением роста числа случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила в четверг доктор клиники скорой помощи Ивана Стефанович.

По словам медика, на месте протестов дежурили 12 медицинских экипажей. "Травмы получили 19 полицейских и 17 демонстрантов, тяжелых травм нет", - заявила Стефанович.

Ранее сотрудники правоохранительных органов разогнали протест у здания Народной скупщины (парламента) Сербии в Белграде. Поначалу акция проходила мирно, однако около позднее группы молодых людей стали бросать в направлении полиции бутылки и файеры. Полиция ответила снарядами со слезоточивым газом,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Беспорядки продолжались в Белграде второй вечер подряд. Как сообщил ранее директор полиции Белграда Владимир Ребич, в результате беспорядков в ночь на среду ранения получили 43 полицейских и 17 демонстрантов, задержаны 23 человека, сожжены пять полицейских автомобилей.