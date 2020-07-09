У южный Курил зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в четверг у южных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясения магнитудой 5,4 произошло в четверг в 16.13 (8.13 мск) у южных Курил. Эпицентр подземных толчков находился в 153 километрах восточнее города Курильск на Итурупе. Очаг располагался на глубине 143 километра", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам сейсмолога, подземные толчки силой до 3 баллов ощутили жители Курильска и села Рейдово на Итурупе, в Южно-Курильске на Кунашире – до 2 баллов. Пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.