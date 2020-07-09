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В Степанакерте подтвержден еще один новый случай COVID-19

В Степанакерте подтвержден еще один новый случай COVID-19

Согласно информации, полученной из Министерства здравоохранения Республики Арцах, в Степанакерте подтвержден еще один новый случай COVID-19.

Об этом «Арменпресс» сообщили в информационном штабе Арцаха.

“Зараженный из медперсонала, контактировавший с инфицированным из ранее утвержденного очага.

В то же время выздоровел один пациент с COVID-19, покинул место изоляции”, - говорится в сообщении информационного штаба Арцаха.

Общее количество подтвержденных случаев в Арцахе - 142. На данный момент есть 78 изолированных, фактическое лечение получают 29 больных.

Состояние одного из пациентов оценивается как тяжелое, состояние еще одного пациента -средней тяжести. Состояние здоровья других больных с диагнозом COVID-19 - удовлетворительное.


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