Согласно информации, полученной из Министерства здравоохранения Республики Арцах, в Степанакерте подтвержден еще один новый случай COVID-19.

Об этом «Арменпресс» сообщили в информационном штабе Арцаха.

“Зараженный из медперсонала, контактировавший с инфицированным из ранее утвержденного очага.

В то же время выздоровел один пациент с COVID-19, покинул место изоляции”, - говорится в сообщении информационного штаба Арцаха.

Общее количество подтвержденных случаев в Арцахе - 142. На данный момент есть 78 изолированных, фактическое лечение получают 29 больных.

Состояние одного из пациентов оценивается как тяжелое, состояние еще одного пациента -средней тяжести. Состояние здоровья других больных с диагнозом COVID-19 - удовлетворительное.