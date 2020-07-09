Армянское общество Красного Креста и ВАБС подписали Меморандум о сотрудничестве

22 июня Армянское общество Красного креста и Всеобщий армянский благотворительный союз (AGBU) подписали Меморандум о сотрудничестве с целью совместного осуществления здравоохранительной составляющей программы “Содействие беженцам из Сирии”. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Армянское общество Красного Креста.

“Цель программы - оказать гуманитарную помощь наиболее уязвимым группам сирийских армян, в частности, оказать финансовую поддержку семьям, нуждающимся в неотложных дорогостоящих медицинских услугах.

В рамках меморандума АОКК предоставит помощь в размере 25 500 долларов США для организации указанных медицинских услуг, а ВАБС обеспечит предоставление первой медицинской помощи бенефициарам и оценку дальнейших медицинских нужд в медицинском центре ВАБС - “Клотеа Назарян”.

“Армянское общество Красного Креста откликалось на гуманитарные нужды сирийских армян с первого же дня их прибытия в 2012 году. Это содействие было разнообразным - от правовых консультаций и предоставления гуманитарной помощи до создания и развития собственного бизнеса. Я рада, что благодаря этой программе мы сможем помочь сирийским армянам также и в сфере получения медицинских услуг, поскольку в этом есть очень большая потребность”, - сказала генеральный секретарь АОКК Анна Егиазарян.

С первого же дня сирийского кризиса ВАБС осуществил гуманитарные, социальные, образовательные и здравоохранительные программы, направленные на поддержку сирийских армян и в Сирии, и в других странах, а также и в Армении. Сотни молодых сирийских армян, получающих свое высшее образование в Армении, за эти годы от нашей программы получали компенсации платы за учебу. Нуждающимся семьям сирийских армян оказывается разнообразная социальная и медицинская помощь. Тысячи сирийских армян пользуются услугами медицинского центра ВАБС “Клотеа Назарян”, в случае неотложных хирургических вмешательств, лечения тяжелых заболеваний частично компенсируются и эти расходы. В процессе реализации программ мы придаем большое значение расширению сотрудничества с международными организациями и структурами, наш опыт совместной работы с которыми служит удовлетворению нужд людей, оказавшихся в кризисной ситуации. С этой точки зрения я придаю большое значение этому сотрудничеству с АОКК”, - сказал председатель ВАБС Армении Вазген Ягубян.

Программа “Содействие сирийским беженцам”, старт которой был дан 1 ноября 2019 года, продлится до 31 октября 2020 года. Цель программы - рост благосостояние сирийских беженцев в Армении, обеспечение гуманитарной помощи и доступа к образованию наиболее уязвимым семьям.

В рамках программы предусмотрена следующая деятельность:

60 наиболее уязвимых семей 4 раза в течение года получат пакеты питания;

170 наиболее уязвимых семей 2 раза в течение года получат ваучеры на приобретение одежды;

30 членам наиболее уязвимых семей, нуждающимся в неотложной медицинской службе, будет предоставлена необходимая сумма на лечение;

40 студентам из наиболее уязвимых семей будет предоставлена частичная компенсация платы за обучение.

Общая сумма поддержки составит 100 000 долларов”, - говорится в сообщении АОКК.