В первом полугодии 2020 года было обеспечено 680.3 млрд драмов налоговых доходов

В первом полугодии 2020 года Комитет по государственным доходам Армении обеспечил налоговые доходы в размере 680.3 млрд драмов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает КГД Армении․

“Фактически собранные налоговым органом доходы составили 622.2 млрд драмов, а таможенными органами - 123.4 млрд драмов. За тот же период хозяйствующим субъектам по линии подоходного налога, направленного на обслуживание процентов по налогу на добавленную стоимость и ипотечному кредиту, была возвращена сумма в 65,3 млрд драмов.

В первом полугодии 2019 года Комитет по государственным доходам Армении обеспечил налоговые доходы в размере 712,8 млрд драмов. Фактически собранные налоговым органом доходы составили 602,8 млрд драмов, а таможенными органами - 160,4 млрд драмов. За указанный период хозяйствующим субъектам по линии подоходного налога на добавленную стоимость и процентов по ипотечному кредиту была возвращена сумма в 50,4 млрд драмов. В первом полугодии 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года снижение налоговых доходов составило 17,6 млрд. драмов или 2,3%”, - говорится в сообщении КГД.