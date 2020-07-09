В первом полугодии текущего года в пограничных войсках СНБ возбуждено 10 уголовных дел

В течение первого полугодия 2020 года на пропускных пунктах государственной границы Армении пограничными войсками СНБ Республики Армения было раскрыто 26 случаев нарушения режима государственной границы с использованием фальшивых документов или принадлежащих другим лицам. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-центр СНБ Армении․

“За пределами пропускных пунктов было раскрыто 5 случаев нарушения государственной границы, в результате чего были задержаны 7 нарушителей границы, также раскрыто 25 случаев нарушения пограничного режима (56 человек).

В пограничных войсках возбуждено 10 уголовных дел, 8 из которых - в результате реализации предварительной оперативной информации, 2 - по фактам нарушения государственной границы.

За отчетный период в пунктах пропуска государственной границы были обнаружены и в установленном порядке переданы Полиции Армении 367 находящихся в розыске лиц.

Состоялась представительская встреча пограничников с грузинской стороной.

Осуществлены крупномасштабные работы по улучшению рабочих и бытовых условий военнослужащих. В частности, на северном участке государственной границы сданы в эксплуатацию новые пограничные заставы и офицерские квартиры, благоустроена приграничная дорога длиной в 5,5 км. На южном участке государственной границы Армении начались капитальные строительные и инженерные работы, в рамках которых планируется капитально отремонтировать 1 пограничную заставу, построить новые офицерские квартиры, также отремонтировать сеть приграничных дорог по всему периметру государственной границы”, - говорится в сообщении СНБ.