Поисковые работы пропавшего гражданина продолжаются
11:22, 9 Июль, 2020
9-го июля в 01:35 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что житель одного из домов на 7-ой улицы села Неркин Хндзореск Нарек С. (1990 г. р.) отправился на пастбище возле села Горайк и не вернулся: необходима помощь спасателей. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
На место происшествия выехала оперативная группа областного спасательного управления СС МЧС Сюника.
В поисковых работах участвуют также сотрудники Сисианского отдела полиции.
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