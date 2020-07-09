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Поисковые работы пропавшего гражданина продолжаются

Поисковые работы пропавшего гражданина продолжаются

9-го июля в 01:35 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что житель одного из домов на 7-ой улицы села Неркин Хндзореск Нарек С. (1990 г. р.) отправился на пастбище возле села Горайк и не вернулся: необходима помощь спасателей. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехала оперативная группа областного спасательного управления СС МЧС Сюника.

В поисковых работах участвуют также сотрудники Сисианского отдела полиции.


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