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Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Боевики группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* планируют провокации в районе нескольких селений в Идлибе, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

По его словам, террористы намерены обвинить Дамаск в применении химического оружия,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он отметил, что боевики изготовили не менее 15 самодельных взрывных устройств, начиненных неизвестным отравляющим веществом. Их сделали в лаборатории в городе Сармада.


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