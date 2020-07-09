В Армении подтверждено 526 новых случаев COVID-19: выздоровели 573 человека, скончались 14

В Армении по положению 9 июля подтверждено 30 346 случаев COVID-19, из которых 18 000 - вылечились.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 11641 пациентов. Всего было проведено 129 166 тестов.

Выявлено 562 новых случаев заражения, 573 пациента выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 535 летальных исходов (увеличились на 14).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были мужчины 83, 82, 70, 82, 64, 81, 65 лет и женщины 65, 61, 74, 68, 90, 52 и 63 лет. Кроме 63-летней женщины, остальные пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 6 случаев смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 170.

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.

Анна Григорян