Дефицит бюджета США за июнь приблизился к показателю за весь прошлый финансовый год

Дефицит бюджета Соединенных Штатов за прошедший месяц оказался почти равен показателю за весь прошлый финансовый год. Это следует из данных, распространенных в среду бюджетным управлением Конгресса США.

Согласно опубликованному докладу, в июне дефицит федерального бюджета Соединенных Штатов достиг $863 млрд. При этом в июне прошлого года он составил лишь 8 млрд долларов, а дефицит бюджета за весь 2019 финансовый год (завершился в США в конце сентября) равнялся $984 млрд ,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это увеличение связано с экономическим спадом, вызванным пандемией в 2020 году, а также ответными мерами, принимаемыми федеральным правительством на фоне этого. Дефицит федерального бюджета за первые девять месяцев 2020 финансового года составил $2,7 трлн, что на $2 трлн больше дефицита, зафиксированного за аналогичный период прошлого года", - отмечается в документе.

При этом объем поступлений в федеральный бюджет с начала финансового года сократился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а расходы выросли почти на 50%.

Федеральные власти США с марта влили в американскую экономику порядка $3 трлн в рамках нескольких пакетов экстренных мер стимулирования экономического роста в период пандемии, вызванной новым коронавирусом.