В Национальном собрании продолжается внеочередное заседание

В Национальном собрании Армении продолжается внеочередное заседание. Как передает «Арменпресс», в ходе сессии 8 июля депутаты обсудили в первом и втором чтении и приняли ряд проектов законов и законодательных пакетов.

В ходе заседания 9 июля депутаты обсудят во втором чтении для принятия полностью законопроекты О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Армения “О недрах”, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “Об автомобильных дорогах”, О внесении изменений в Закон Республики Армения “О государственных пособиях”, О внесении дополнения и изменения в Закон Республики Армения “О прокуратуре”, проекты законов О внесении дополнений в Кодекс административного судопроизводства Республики Армения и о внесении дополнения в Закон “О военной службе и статусе военнослужащего” и другие законодательные пакеты.

В ходе внеочередного заседания 8 июля в результате закрытого и тайного голосования депутатов НС Карен Седракян был избран членом Государственной комиссии по защите экономической конкуренции.

Норайр Шогикян