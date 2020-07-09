Нарушена работа горячей линии Центрального банка Армении
Вследствие проблем с фиксированной и мобильной связью, возникших вследствие колебаний энергии в компании “ЮКОМ”, нарушилась работа горячей линии Центрального банка Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ЦБ Армении.
В настоящее время ведутся технические работы по решению проблемы.
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