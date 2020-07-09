Театральные деятели обратятся в Министерство НОКС для оказания содействия в возобновлении спектаклей

Театральные деятели решили от имени президиума Союза театральных деятелей Армении обратиться с письмом-предложением в Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении с просьбой о ходатайстве коменданту по вопросу возобновления творческой работы театров с соблюдением всех норм безопасности.

Как передает «Арменпресс», решение было принято на заседании правления Союза театральных деятелей Армении, которое состоялось 8 июля на открытой площадке Русского драматического театра им. К. С. Станиславского.

В ходе заседания театральные деятели выразили свою озабоченность по поводу сложившейся ситуации, а также говорили о деятельности своих театров.

Председатель СТДА Акоп Казанчян отметил, что простой в связи с эпидемией может стать губительным для любого творческого коллектива. Следовательно, нужно принимать какие-то меры для выхода из ситуации. Казанчян подчеркнул, что в условиях создавшегося в стране чрезвычайного положения театры, несомненно, осуществляли онлайн-трансляции, выступили с рядом инициатив, пытаясь сохранить связь с зрителем, но театр - живое искусство и он может существовать исключительно в прямом общении со зрителем.

На заседании также выступили художественный руководитель Ванадзорского государственного театра им. Абеляна Ваге Шахвердян, художественный руководитель Ереванского драматического театра Армен Хандикян, художественный руководитель Национального театра им. Сундукяна Армен Элбакян, художественный руководитель театра им. Маляна Нарине Малян, художественный руководитель Ереванского государственного театра пантомимы Жирайр Дадасян, художественный руководитель Ереванского государственного камерного музыкального театра Самсон Степанян, заместитель художественного руководителя Национального оперного театра Мкртич Бабаджанян, директор Государственного театра музыкальной комедии им. Пароняна Каро Шахбазян, директор Ереванского государственного камерного театра Лусине Ернджакян.