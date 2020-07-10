“Ереванский бестселлер”: книга Сюнэ Севады - самая востребованная: армянская литература, июнь, 2020

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку художественных произведений армянских писателей по данным продаж за июнь.

На первой горизонтали - книга Сюне Севады “Зависимость”. Сборник рассказов “Зависимость” включает в себя работы писателя за последние три года. Представлены произведения, опубликованные на сайте, в журналах и переведенные на другие языки, и еще неопубликованные работы. Темы рассказов не имеют определенной направленности, некоторые социальные, некоторые более чувственные, в некоторых - внутренняя борьба человека с насилием путем сдерживания собственных желаний, непримиримости или борьба извне, некоторые рассказы обращены к Арцахской освободительной борьбе.

На второй горизонтали - книга Левона Неса (Оганесян) “Бальзак. История одной собаки”. Бальзак - разумная и мудрая собака. Это имя непривычно для собаки, но она наделена неоспоримым литературным даром, а выступать против фактов - бесплодное дело. Автор попытался взглянуть на человека глазами животного - собаки. Ведь животное иногда разумнее, чем человек. Возможно, последний просто присвоил свой высокий титул разумного существа. А разум, являющийся предусловием становления нашего рода, позволяет ли он безоговорочно удостоиться безграничной преданности и верности наших четвероногих друзей.

“Лжец” Левона Неса (Ованнисян) на третьем месте. Успешный бизнесмен, талантливый художник, детектив - герой романа “Лжец” под разными масками путешествует из Германии в Австрию, пытаясь таким образом убежать от настоящего и от своей судьбы, забыть прошлое и стать счастливым. Своими приключенческими и сверхъестественными элементами, тонкими психологическими образами, интересными развитиями и неожиданным завершением этот роман захватывает читателя с первых страниц и не отпускает до самого неожиданного конца.

“Суд от моря до моря” Ваграма Саакяна занимает четвертое место. В своей новой книге современный писатель, поэт, драматург, актер, заслуженный деятель культуры Армении Ваграм Саакян делится с читателями своими размышлениями, воспоминаниями, прогнозами и открытиями.

На пятом месте - “Последний учитель” Вардгеса Петросяна. Ничего не произошло бы, если бы в этот момент неожиданно не открылась бы дверь, и преподаватель химии Сона Микаелян не заглянула бы внутрь. Увиденное ею, через минуту должен был узнать директор, потом и вся учительская, а потом и вся школа …

Сборник произведений Акселя Бакунца - одного из самых талантливых представителей армянской художественной прозы - на шестом месте. В очерках и рассказах Бакунца изображены родные края и люди. Его произведения отмечены печатью крупной личности. Они свежи и оригинальны … В сборнике нашли место произведения писателя: “Мтнадзор”, “Смиренная девушка”, “Альпийская фиалка”, “Цвет абрикоса” и другие.

Книга Давида Самвеляна “Осторожно, двери не закрываются” на седьмом месте. Повесть содержит множество символических элементов. Она состоит из 19 глав, что обосновано названием вируса - COVID-19. Герои книги - представители армянской и итальянской молодежи, события разворачиваются в трех странах - в Армении, в Китае и в Италии. В повести - две основные линии: личные отношения и эпидемия, и иногда эти параллели пересекаются. В повести есть ключи к разгадке вопросов, читатель должен быть очень внимательным, чтобы угадать концовку.

На восьмой горизонтали - книга Никола Пашиняна “Обратная сторона земли”. Роман написан в 2008 - 2009 годах, когда автор скрывался. В роман была превращена серия статей, напечатанных в мае - декабре 2008 года в газете “Айкакан жаманак”. “В 2018 году ко мне подошел начинающий издатель, который предложил напечатать эту серию в виде романа. Я с некоторым подозрением отнесся к его профессионализму, однако попросил время, чтобы перечитать и отредактировать роман. В моей душе поднялась настоящая буря, когда я перечитал написанное мною 10 лет назад. Я понял, что настал час победы народа...”, - пишет Никол Пашинян.

Книга Армена Ниазяна “Держи меня за руку. Я боюсь” на седьмом месте. Книга состоит из 3 частей: рассказы, раздумья, стихи. Она говорит о внимании к людям, о том, что их нельзя презирать и пренебрегать ими, тех, кто нуждается в нас, их надо брать за руку, тем, кто оказался над пропастью - доносить лучик надежды и света. Книга, представляющая собой собрание общечеловеческих ценностей, стала плодом размышлений и болезненной действительности последних лет.

На десятом месте - “Приоткрытые окна города” Вардгеса Петросяна. На первый взгляд может показаться, что повесть, прежде всего, о жилищном строительстве Ереване в 1960-х годах, но в ней главное место занимают полуоткрытые окна, за которыми стоят человеческие судьбы. И сегодня каждый день открываются и закрываются тысячи окон, и продолжается и будет продолжаться жизнь человека в обществе и вдали от глаз общества, и сегодня есть люди, которых интересует незаметная жизнь человека, живущего по соседству, который иногда появляется в полуоткрытом окне.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).