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Какие футбольные матчи ожидаются сегодня

Какие футбольные матчи ожидаются сегодня

Сегодня в ряде европейских футбольных чемпионатов состоятся матчи очередных туров.

Как передает Арменпресс, сыграют клубы, представляющие чемпионаты России, Англии, Италии и Испании.

Англия. Премьер лига:

Борнмут - Тоттенхэм- 21:00

“Эвертон” - “Саутгемптон” - 21:00

“Астон Вилла” - “Манчестер Юнайтед” - 23:15

Италия. Серия “А”:

“Спал” - “Удинезе - 21:30

Верона - Интер- 23: 45

Россия. Премьер лига:

“Урал” - “Динамо-Москва” - 18:00

“Рубин” - “Краснодар” - 21:30

Испания. Ла Лига:

“Эльбар” - Леганес - 21:30

Мальорка - Леванте - 21:30

Подготовила Варвара Айрапетян


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