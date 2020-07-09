Какие футбольные матчи ожидаются сегодня
02:10, 9 Июль, 2020
Сегодня в ряде европейских футбольных чемпионатов состоятся матчи очередных туров.
Как передает Арменпресс, сыграют клубы, представляющие чемпионаты России, Англии, Италии и Испании.
Англия. Премьер лига:
“Борнмут” - “Тоттенхэм” - 21:00
“Эвертон” - “Саутгемптон” - 21:00
“Астон Вилла” - “Манчестер Юнайтед” - 23:15
Италия. Серия “А”:
“Спал” - “Удинезе” - 21:30
“Верона” - “Интер” - 23: 45
Россия. Премьер лига:
“Урал” - “Динамо-Москва” - 18:00
“Рубин” - “Краснодар” - 21:30
Испания. Ла Лига:
“Эльбар” - “Леганес” - 21:30
“Мальорка” - “Леванте” - 21:30
Подготовила Варвара Айрапетян
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