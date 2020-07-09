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“Барселона” благодаря голу Суареса одержала победу над “Эспаньол”

“Барселона” благодаря голу Суареса одержала победу над “Эспаньол”

В 35-м туре чемпионата Испании по футболу “Барселона” на стадионе “Камп Ноу” принимала “Эспаньол”.

Как передает «Арменпресс», в первом тайме каталонский клуб имел явное преимущество, о чем свидетельствовала и статистика. Однако “сине-гранатовые” открыли счет матча только на 56-й минуте. Отличился Суарес. В ходе матча из обеих команд были удалены по одному игроку. Красную карточку получил игрок “Барселоны” Ансу Фати, из “Эспаниола” - Лозаро.

После этой победы “Барселона” продолжает оставаться на второй строчке турнирной таблицы. Команда имеет 76 очков и лишь на одно очко отстает от “Реала”, матчи которого пока на один  меньше.

Подготовила Варвара Айрапетян


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