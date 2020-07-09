Благодаря голу и голевой передаче Мхитаряна “Рома” одержала победу над “Пармой”

В 31-м туре чемпионата Италии по футболу “Рома” на Олимпийском стадионе в Риме принимала “Парму”.

Как передает «Арменпресс», гостям удалось первыми открыть счет матча. Отличился футболист “Пармы” Юрай Куцка. В концовке тайма капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян, который был в стартовом составе “Ромы”, сравнял счет. На 57-й минуте второго тайма, получив голевую передачу Мхитаряна, Веррету вывел “волков” вперед.

После этой победы “Рома” поднялась на 5-ю ступень турнирной таблицы и имеет 51 очко. Следующий матч “Рома” проведет 11 июля, предстоит игра с “Брешией”.

Подготовила Варвара Айрапетян