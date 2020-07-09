Газета “Айастани Анрапетутюн”: Роль посредника в переговорном процессе

"Посредники могут проявлять беспристрастность или склонность к какой-либо из сторон, быть представленными каким-либо мощным государством или организацией, иметь особый международный авторитет. Однако выбор посредников обусловлен согласно характеристике конфликтующих сторон. Они могут быть демократическими или недемократическими странами с военными режимами. Следовательно, могут иметь особое отношение и различные восприятия вопросов, касающихся суверенитета, самоопределения и независимости, в том числе и вопросов, касающихся культурных и религиозных различий. Они могут разделять или не разделять одну и ту же идеологию и на основе этого строить свои дальнейшие действия, от которых и будет зависеть переговорный процесс. Наконец, могут иметь различные мнения и взаимоисключающие подходы по различным темам, касающимся восприятия и решения проблем международной политики.

Одно определенно: несмотря на эти запутанные и важные различия, первой инстанцией, осуществляющей выбор посредников, считаются конфликтующие стороны”.

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