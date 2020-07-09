Газета “Айастани Анрапетутюн”: В повестке дня проблемы развития гражданской авиации

"Последние развития вокруг гражданской авиации Армении выявили проблемы, накопившиеся в этой важнейшей сфере на протяжении десятилетий. Оперативное решение этих проблем, разработка и реализация программ оздоровления сегодня очень актуальны, и действия в этом направлении уже ведутся. В результате аудита авиационной безопасности, проведенного инспекционной группой международной организации гражданской авиации (ИКАО) в системе гражданской авиации Армении в 2019 году, были зафиксированы пробелы, одним из первых шагов по решению которых должно стать правовое регулирование.

С безопасностью полетов из аэропорта “Звартноц” они практически не связаны, поскольку это здесь на высоком уровне, тем не менее рейтинг гражданской авиации республики снизился. Этому были и объективные причины, например, низкие зарплаты. Когда квалифицированный специалист может получать зарплату, эквивалентную нескольким тысячам долларов США, то привлечение того же высококвалифицированного специалиста в комитет с зарплатой в несколько сотен долларов уже проблема. В процессе оздоровления ситуации предпринимаются шаги и по решению этой проблемы.

Согласно новой статье 7, дополненной в Уголовном кодексе, за похищение или захват самолета, уничтожение при его эксплуатации, захват заложников на борту или в аэропорту, насильственное вторжение в аэропорты или аэронавигационные центры предусматривается лишение свободы на длительный срок, вплоть до пожизненного заключения”.

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