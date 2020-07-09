Газета “Айастани Анрапетутюн”: Причины и последствия повышения тарифа на газ

“Повышение тарифа на газ не будет иметь существенных последствий. Что касается оценки господина Пашиняна относительно обвала экономики Армении или ухудшения ее состояния, я не очень разделяю точку зрения премьер-министра. Когда завершится пандемия COVID-19, и мир выйдет из этих реалий, мы подводя итоги, увидим, что Армения по своим экономическим показателям окажется в числе лидеров. У нас в основном пострадали туризм и несколько смежных с ним областей. Другие, в общем, работали. Я ожидаю, что в сельском хозяйстве будет рост, что и обеспечит компенсацию нулевого показателя в сфере туризма. Мы не окажемся в ужасной ситуации, потому что горнодобывающая промышленность, перерабатывающая промышленность, легкая промышленность работали. Возвращаясь к вашему вопросу, должен сказать, что для меня повышение тарифа со стороны нашего стратегического союзника является неприемлемым, не партнерским подходом. Как депутат, я обязан глубже изучить суть этого соглашения, увидеть, каким образом мы можем восстановить потерянное. Возможность пересмотра контракта всегда есть. Если в результате изучения мы поймем, что в чем-то что-то было не так, есть шансы пересмотреть соглашение”.

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