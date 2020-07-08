Пресс-секретарь МИД Армении отреагировала на заявление Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, злорадствующий по поводу распространения коронавируса в Армении, не имел другого выбора, кроме как обратиться к находящемуся в изоляции своему обществу посредством выдвижения образа «полезного врага». Как сообщает Арменпресс, об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в ответ на вопрос относительно заявлений президента Азербайджана в Хатаинском регионе. Приводим вопрос журналиста и ответ Нагдалян полностью:

Вопрос: В ходе визита в Хатаинский регион президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с еще одним “историческим экскурсом” об Армении и армянском народе, комментариями о внутриполитических процессах в Армении, мирном урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта и критикой в отношении Сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Просим Ваш комментарий на этот счет.

Ответ: Мои коллеги уже прокомментировали этот вопрос. Я просто хочу добавить, что несколько недель назад президент Алиев, злорадствующий по поводу распространения коронавируса в Армении, не имел другого выбора, кроме как обратиться к находящемуся в изоляции своему обществу посредством выдвижения образа «полезного врага». Антиармянская политика - последняя линия защиты власти Алиева, и прикрытие ею наилучшим образом характеризует нарастающий внутренний кризис в Азербайджане и отчаянные настроения.

Смехотворно, что глава страны, где политическая и экономическая власть десятилетиями находится в руках одной семьи, которая характеризуется на международной арене как репрессивный режим, дает оценку внутренним политическим событиям, правам и свободам человека в Армении. Примечательно, что президент Алиев с его враждебными и расистскими комментариями проявляет безответственный и пренебрежительный подход в отношении заявления, сделанного неделю назад сопредседателями Минской группы ОБСЕ, в котором высказывались опасения по поводу враждебной и провокационной риторики.

Как заявил премьер-министр Никол Пашинян на состоявшемся недавно совместном заседании Советов безопасности Армении и Арцаха: «Попытки превратить карабахский конфликт в долговременную широкомасштабную армяно-азербайджанскую вражду, где наши народы будут оспаривать друг у друга все - прошлое, настоящее, будущее и весь регион, - не в интересах ни армянского народа, ни азербайджанского народа».