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Замминистра ИД Армении провел телефонный разговор с госсекретарем департамента ИД Швейцарии 

Замминистра ИД Армении провел телефонный разговор с госсекретарем департамента ИД Швейцарии 

Заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц 8 июля провел телефонный разговор с государственным секретарем федерального департамента иностранных дел Швейцарии Кристиной Марти Ланг.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обменялись мнениями о проблемах, вызванных распространением коронавируса нового типа, подробно представив шаги, предпринимаемые правительствами двух стран для преодоления пандемии. В этом контексте заместитель министра Авет Адонц выразил благодарность Правительству Швейцарии за оказанную Армении поддержку.

Авет Адонц и Кристина Марти Ланг затронули также двустороннюю повестку дня. Была подчеркнута важность реализуемых Швейцарским агентством развития и сотрудничества в Армении программ, которые соответствуют направлениям и приоритетам, установленным правительством Республики Армения.

Стороны также подчеркнули эффективное сотрудничество между Арменией и Швейцарией в международных структурах, выразив обоюдное удовлетворение существующим уровнем диалога. В ходе беседы был также затронут нынешний этап урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.


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