COVID-19. По количеству зараженных Чили обошел Испанию: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 11 млн 995 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 547 тыс. Излечились 6 млн 943 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 3 млн 098 тыс 237 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 134 тыс 018. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 1 млн 674 тыс 655. Число смертей составляет 66 тыс 868. Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 750 тыс 580. Скончались 20 тыс 749 больных.

Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 700 тыс 792. За последние сутки здесь зарегистрировано 6 тыс 562 новых случаев. Число летальных исходов – 10 тыс 667.

Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Общее число заразившихся – 309 тыс 278, смертей – 10 тыс 952. На следующем месте по числу инфицированных оказался Чили, где подтверждено 301 тыс 019 случаев, смертей - 6 тыс 434.

В Испании число подтвержденных случаев – 299 тыс 210. Число смертности в Испании составило 28 тыс 392. В Великобритании число инфицированных достигло 286 тыс 349, умерших – 44 тыс 391. Затем следует Мексика, где количество подтвержденных случаев достигло 268 тыс 008, смертей - 32 тыс 014. Десятку замыкает Иран, где 248 тыс 379 подтвержденный случай и 12 тыс 084 случаев смерти.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 22 месте. Число подтвержденных общих случаев увеличилось на 7, достигнув 83 тыс 572, вылечились 78 тыс 548 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 963, с начала заражения здесь скончались 15 человек.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 220 тыс 144 подтвержденных случаев. В Катаре 101 тыс 553 подтвержденных случаев, смертность - 138. Число заразившихся в Египте достигло 77 тыс 279, здесь зарегистрировано 3 489 случаев смерти. В ОАЭ - 53 тыс 045 случаев, здесь скончались 327 человек.

В Ливане зарегистрировано 1 907 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 36. Число заразившихся в Сирии достигло 372. Скончались 14 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 215.