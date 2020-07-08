Азиатские индексы - 08-07-20

ТОКИО, 8 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.78% и составил 22438.65 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.92% и составил 1557.23 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.74% и составил 3403.44 пункта, а HANG SENG вырос на 0.59% и составил 26129.18 пункта.