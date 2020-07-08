Иран уважает решение Армении: посол ИРИ о решении Армении открыть посольство в Израиле

Посол Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббас Бадахшан Зохури коснулся решения Армении об открытии посольства в Израиле. Как сообщает Арменпресс, в интервью Общественной телекомпании посол Зохури отметил, что Иран уважает решения Армении.

Он отметил, что на протяжении многих лет Иран проявлял свое отношение к Израилю, однако старается сделать так, чтобы оно не создавало проблем с соседями.

«Израиль всегда пытался испортить наши лучшие отношения с нашими соседями. Иран уважает решение Армении. Мы всегда выражаем нашу озабоченность во время наших встреч с официальными лицами. Наша позиция заключается в том, что у нас хорошие отношения с соседями, и мы не хотим портить их», - сказал Зохури.

На заседании 19 сентября 2019 года правительство Армении решило открыть посольство Армении в Тель-Авиве. Коснувшись армяно-израильских отношений, министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян отметил, что у Армении есть свои интересы, однако Ереван никогда не строил свои отношения с одним партнером за счет отношений с другим.

Что касается армяно-иранско-иранских отношений, то Мнацаканян подчеркнул, что диалог между двумя странами очень активный и всеобъемлющий, сформирована довольно большая повестка дня.