В процедуре использования недр предусматриваются изменения

Национальное собрание Армении приняло в первом чтении пакет законопроектов О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Армения “О недрах” и в прилагаемых законопроектах. Как передает Арменпресс, пакет был принят 73 голосами “за”.

Фракция “Просвещенная Армения” заявила, что она не будет участвовать в голосовании и свою позицию по проекту депутаты фракции сообщат после заседания головной комиссии.

На внеочередном заседании 8 июля пакет представила заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Лилия Шушанян.

“Предлагаемые законопроектом изменения направлены на рациональное и эффективное использование недр. Отныне мы предлагаем не выдавать разрешение на добычу в случае, если запасы данного участка не исследованы и не утверждены для добычи металлической руды в течение последних 5 лет, а для неметаллической добычи - в течение последних 10 лет”, - сказала Шушанян.

Замминистра отметила, что отныне месторождения не будут делиться между различными хозяйствующими субъектами. Проектом закона предусмотрен также ряд и других изменений и регулирований.

Норайр Шогикян