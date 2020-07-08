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Депутаты предлагают решить вопрос, связанный с продажей и прокатом транспортных средств на тротуарах

Депутаты предлагают решить вопрос, связанный с продажей и прокатом транспортных средств на тротуарах

Национальное собрание для принятия в первом чтении обсуждает пакет проектов законов О внесении дополнения в Закон Республики Армения “О местном самоуправлении” и о внесении дополнения в Кодекс Республики Армения “Об административных правонарушениях”. Как передает Арменпресс, проект, предложенный депутатами Мхитаром Айрапетяном, Николаем Багдасаряном и Нареком Зейналяном предлагает решить проблему продажи и проката транспортных средств на тротуарах.

“В Армении, в частности, в Ереване, есть проблема, на тротуарах происходит продажа или аренда транспортных средств. Есть места, где тротуары превратились в рынок по продаже автомобилей. Предлагаем перенести эти рынки в другое место, которое будет предусмотрено общиной или хозяйствующими субъектами, оно будет в соответствии со стандартами нашего проекта, там частные лица или субъекты в более благоприятных условиях смогут организовать продажу или аренду своих автомобилей”, - сказал Багдасарян.

Постоянная комиссия НС по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы представила положительное заключение по этому пакету законопроектов.

Норайр Шогикян


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