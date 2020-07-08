Правительство Армении окажет содействие в создании скотобоен

В Армении хозяйственникам, занимающимся скотобойнями, будет предоставлена новая возможность. Заместитель министра экономики Армении Тигран Габриелян на пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс отметил, что они провели исследования во всех областях, чтобы понять, на каких этапах строительства находятся скотобойни. Исследования показали, что есть места, в которых скотобойни недоступны.

“Мы выяснили эти места, их 14 - в Сюникской, Гегаркуникской, Араратской, Ширакской, Лорийской, Арагацотнской областях. Учтя все эти проблемы, мы предложили новую программу с беспрецедентной возможностью восполнить этот пробел и строить скотобойни”, - сказал Тигран Габриелян.

“По этой программе первая возможность предоставляется тем хозяйствующим субъектам, которые занимаются скотобойнями в данной области или в прилегающих областях. Они, в рамках предлагаемой программы, для создания на указанных территориях модульных или мобильных скотобоен могут рассчитывать на содействие государства в качестве гранта в размере около 4.8 млн драмов”, - сказал замминистра. В частности, правительство Армении внесло изменения в условия программы государственной поддержки лизингу оборудования агропродовольственной сферы в Армении. И если в данной области какой-либо хозяйствующий субъект выразит желание построить скотобойню, то государство предоставит субсидию в размере 15 процентных пунктов требуемой для лизинга 20% предоплаты, но не более 4,8 млн драмов.

Заявки принимаются до 17 июля. Они будут рассмотрены в течение 5 дней после 18 июля. Возможность будет предоставлена и тем хозяйствующим субъектам, которые не занимались бойнями.

Сегодня в Армении зарегистрированы 53 бойни, 26 из которых предоставляют услуги, остальные -имеют собственное производство.