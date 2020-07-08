ЦИК Армении отклонил заявление фракции “Просвещенная Армения” о восстановлении депутатского мандата

Центральная избирательная комиссия Армении отклонила заявление о восстановлении депутатского мандата фракции “Просвещенная Армения”. Как передает Арменпресс, это решение было принято на заседании ЦИК, состоявшшемся 8 июля.

“Результаты выборов обобщены, четко распределено количество мандатов, мандат другому лицу может быть выдан исключительно в случае возникновения вакантного мандата. Это функция ЦИК. ЦИК не имеет полномочий давать дополнительные мандаты”, - сказал председатель ЦИК Тигран Мукучян.

29 июня фракция “Просвещенная Армения” обратилась в ЦИК для восстановления своего депутатского мандата. Фракция хотела восстановить мандат, который принадлежал покинувшему фракцию и ныне независимому депутату Арману Бабаджаняну.

Норайр Шогикян