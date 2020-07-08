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Ваге Джилавян принял исполняющего обязанности главы ИООПН

Ваге Джилавян принял исполняющего обязанности главы ИООПН

Исполняющий обязанности министра окружающей среды Ваге Джилавян принял исполняющего обязанности руководителя Инспекционного органа охраны природы и недр Гнела Асратяна. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве окружающей среды Армении.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся совместной работы двух структур, в том числе контроля за выполнением хозяйствующими субъектами обязательств, предусмотренных разрешениями на водопользование.

Были обсуждены также и другие вопросы, касающиеся расширения рамок взаимодействия и повышения эффективности работ.


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