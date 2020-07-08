Ваге Джилавян принял исполняющего обязанности главы ИООПН
15:58, 8 Июль, 2020
Исполняющий обязанности министра окружающей среды Ваге Джилавян принял исполняющего обязанности руководителя Инспекционного органа охраны природы и недр Гнела Асратяна. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве окружающей среды Армении.
В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся совместной работы двух структур, в том числе контроля за выполнением хозяйствующими субъектами обязательств, предусмотренных разрешениями на водопользование.
Были обсуждены также и другие вопросы, касающиеся расширения рамок взаимодействия и повышения эффективности работ.
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