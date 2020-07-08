Взвешенная позиция Ирана в вопросе урегулирования карабахского конфликта не изменилась: посол Ирана

Посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури прокомментировал противоречивые заявления посла Ирана в Азербайджане по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, в интервью Общественному телевидению Зогури отметил, что сбалансированная позиция Ирана в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта не изменилась.

На вопрос ведущего, относительно того, что посол Ирана в Азербайджане иногда делает заявления, которые отличаются от официальной позиции Ирана, и какова официальная позиция Ирана, посол Зогури, в частности, ответил:

“Позиция Исламской Республики Иран по вопросу нагорно-карабахского конфликта всегда выражалась, в нашей позиции не произошло никаких изменений. И если есть люди, которые выражают другие мнения, это не официальные точки зрения правительства, сбалансированная позиция, которую изначально занял Иран, осталась неизменной. Любое изменение позиции было бы представлено через пресс-секретаря МИД Ирана, чего не было сделано”.