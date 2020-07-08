Правительству Франции было известно о визите франзуских врачей в Армению: Заре Синанян

Правительство Франции не только знало о визите французских врачей в Армению, но и на каком-то этапе было вовлечено в эти работы. Об этом в беседе с Арменпресс сказал главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян, опровергнув распространенную в прессе информацию о том, что правительство Франции якобы не было в курсе визита французских врачей прибывших в Армению.

Главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян представил простой факт, который доказывает, что правительству Франции это было известно․

“Когда прибыла первая группа врачей, мы встречали их вместе с послом Франции в Армении Джонатаном Лакотом и послом США Лин Трейси. Уже там и состоялся разговор о визите второй группы. Я говорил с послом Лакотом и попросил помочь нам в финансировании второй группы, так как визит первой полностью финансировали USAID и посольство США. После моего обращения посол Лакот в течение 36 - 48 часов связался с нами и сказал, что правительство Франции берет на себя расходы на приезд группы”.

Что касается профессиональных навыков этих врачей, главный уполномоченный по делам диаспоры отметил, что первой группой руководил профессор Александр Миньон, который является одним из самых уважаемых специалистов в области, руководителем второй группы -профессор Лоран Папазян, который является лучшим специалистом во Франции.

“Они собрали свои команды. В команде не могли быть люди, которые не имели отношения к COVID-19, следовательно, эта статья абсурдна и основана на лжи”, - заключил Синанян.

15 и 23 июня из Франции в Армению чартерным рейсом прибыли 2 группы врачей для оказания помощи системе здравоохранения Армении в борьбе с COVID-19.