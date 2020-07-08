Министр юстиции Армении объявил о хорошей новости для армян, проживающих в диаспоре

Справку о семейном положении отныне можно получать и в электронном виде.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал министр юстиции Рустам Бадасян, опубликовав соответствующий информационный видеоматериал.

“Дорогие соотечественники, проживающие в Армении и диаспоре, справку о семейном положении или, как часто говорим, справку о безбрачии, которая в основном необходима для регистрации брака за пределами Армении, отныне можно получать и в электронном виде.

Министерство юстиции Армении запустило платформу e-services.moj.am, благодаря которой больше не нужно посещать министерство, а в случае пребывания за рубежом - консульство, отправлять доверенность и заявление, чтобы получить справку”, - написал Бадасян.

Министр юстиции обещает продолжить работы по облегчению жизни соотечественников посредством цифровых решений.