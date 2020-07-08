В этом году уже экспортировано 58 000 тонн фруктов и овощей

В Армении горячий сельскохозяйственный сезон, экспорт проходит плавно, без серьезных проблем.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс сказал замминистра экономики Армении Арман Ходжоян.

“Грузовые машины без проблем проходят пограничные пропускные пункты и вовремя доставляют сельхозпродукцию на внешние рынки. Согласно нашим оперативным данным, уже экспортировано 13 000 тонн абрикосов, около 3 200 тонн черешни, 21 00 тонн помидоров, 800 тонн клубники и др. В общей сложности экспортировано 58 000 тонн фруктов и овощей”, - представил Арман Ходжоян. По словам министра, этот показатель по сравнению с тем же периодом 2019 года меньше почти на 15%. Меньший показатель экспорта связан с урожаем яблок. В этом году было экспортировано 5 500 тонн, тогда как за тот же период 2019 года эта цифра составляла 11 500 тонн. Замминистра отметил, что в этом году экспортируется урожай яблок 2019 года, в связи с неблагоприятными погодными условиями он был невелик.

В показателях наблюдается определенный спад и на экспорт абрикосов. Меньше на 3 000 тонны. В начале года ожидался обильный урожай, однако неблагоприятные погодные условия стали причиной меньшего урожая, чем ожидалось.

Арман Ходжоян сообщил, что активно протекают и процессы заготовки. По последним данным, заготовлено 5 500 тонн фруктов и овощей, из них 1 200 тонн - овощи, а 4 300 тонн - фрукты.