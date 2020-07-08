Театральный фестиваль “Арммоно” 2020 года посвящен 85-летию Гранта Матевосяна

XVIII Международный театральный фестиваль “Арммоно” в этом году состоится с 1 по 10 августа. Фестиваль посвящен 85-летию великого армянского писателя, прозаика Гранта Матевосяна. Как передает Арменпресс, об этом сообщила директор фестиваля Марианна Мхитарян. По ее словам, все спектакли пройдут под открытым небом, при строгом соблюдении противоэпидемических мер.

Все представления фестиваля будут транслироваться в режиме онлайн в прямом эфире, поскольку допустимое количество зрителей будет малочисленным.

Фестиваль откроет моноспектакль Заслуженной артистки Армении Нарине Григорян “Буйвол”, поставленный по одноименному рассказу Матевосяна.

Мхитарян отметила, что в рамках фестиваля будет показано 20 моноспектаклей, в том числе и один детский “Вселенная - наш дом” в исполнении Давида Егиазаряна.

В фестивале примут участие актеры Нарек Багдасарян, Лиля Мукучян, Наира Едигарян, Давид Абрамян и другие. Исходя из сложившейся ситуации, в этом году фестиваль не сможет принимать гостей и актеров из-за рубежа.

Фестиваль обещает быть насыщенным. Будут показаны спектакли из Франции, России, Грузии, Литвы, Украины и других стран

К участникам онлайн фестиваля с приветствиями обратятся директора фестивалей моноспектаклей Нина Мазур, Иоланта Сутович, Мария Танана и другие.

По словам Мхитарян, при получении соответствующего разрешения спектакли будут показаны и на открытой площадке московского Культурно-делового центра “Дом Москвы”, в мастерской Зулума и Мушега Григорянов, а также в кафе № 15.

Драматург Карине Ходикян представит свой “Ковид хроникон”.

Международный театральный фестиваль “Арммоно” пройдет также и в Ванадзоре. На открытой площадке театра им. Абеляна предусмотрен показ двух моноспектаклей с участием народного артиста Акопа Азизяна и заслуженного артиста Маиса Саркисяна.

В рамках фестиваля будут представлены и дебютные спектакли.

XVIII Международный театральный фестиваль “Арммоно” пройдет при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.