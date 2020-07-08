Время в Ереване: 11:07:36,   8 Июль

СМИ: Сирия и Иран подписали соглашение о военном сотрудничестве

СМИ: Сирия и Иран подписали соглашение о военном сотрудничестве

Сирия и Иран подписали в среду всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве в военной области. Как передает Арменпресс, об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его информации, министр обороны Сирии корпусный генерал Али Абдалла Айюб и начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери подписали "всеобъемлющий договор о военном сотрудничестве". Соглашение, в частности, предусматривает укрепление связей в военной области, в сфере безопасности и усиление постоянной координации между сторонами.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации