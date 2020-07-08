В Лаосе число заразившихся лихорадкой денге превысило 2,6 тысячи

Число заразившихся лихорадкой денге в Лаосе возросло на 54 и превысило 2,6 тысячи человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на министерство здравоохранения.

Согласно агентству, общее число заразившихся в стране составляет 2618 человек, еще восемь человек скончались от болезни. Наибольшее число случаев зарегистрированы в столице Лаоса Вьентьяне - 606, еще 331 и 321 случай инфицирования выявлен в провинциях Боликхамсай и Вьентьян соответственно.

Лихорадка денге - опасное вирусное заболевание, распространенное в регионах с субтропическим и тропическим климатом. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствие переносчика больной человек не представляет опасности. Симптомами заболевания являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.