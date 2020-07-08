Доработан законопроект об освобождении от содержания под стражей на основании тяжелой болезни

Для принятия во втором чтении и полностью Национальное собрание Армении обсуждает законопроект внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения, которым предлагается в рамках Уголовно-процессуального законодательства предусмотривать возможность освобождения от заключения на основании тяжелого заболевания, препятствующего его отбытию.

Как передает Арменпресс, представленный правительством законопроект представила заместитель министра юстиции Армении Србуи Галян.

Замминистра отметила, что после первого чтения в законопроект были внесены некоторые изменения, проект был доработан. Галян сообщила, что эти изменения носили чисто технический характер. Со стороны депутатов письменных предложений не поступало.

Проектом предусматривается закрепить возможность незамедлительного рассмотрения ходатайства контролирующим прокурором и принятия решения об его удовлетворении или отклонении, одновременно предусматривая возможность обжалования ходатайства в судебном порядке в случае отклонения ходатайства контролирующим прокурором. Установлен также ряд других положений.

По словам замминистра, необходимость проекта обусловлена также тем обстоятельством, что в январе 2020 года в уголовно-исполнительных учреждениях уже зафиксировано 3 случая смерти, из которых 2 - вследствие тяжелой болезни.

Проект закона был единогласно принят в первом чтении 3 июня с 110 голосами “за”.

Норайр Шогикян