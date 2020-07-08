Предлагается расширить круг лиц, получающих пособия по временной нетрудоспособности и по уходу

Национальное собрание Армении обсудило в первом чтении пакет законопроектов О внесении изменений в Закон Республики Армения “О государственных пособиях” и о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О пособиях по временной нетрудоспособности и материнству”. Как передает Арменпресс, пакет на внеочередном заседании НС представил заместитель министра труда и социальных вопросов Армении Смбат Саиян.

“Наемный работник работодателя, считающегося субъектом микропредприятия, не имеет права на временную нетрудоспособность и пособие по уходу. Предлагается пересмотреть это регулирование, посредством которого субъект микропредприятия перейдет из статуса неработающего лица на статус работника”, - сказал Саиян.

Замминистра отметил, что принятием закона наемный работник работодателя, считающегося субъектом микропредприятия, может получать пособие по уходу за ребенком в возрасте до двух лет, может также претендовать на пособие по временной нетрудоспособности, если за это время он заболел, а также будет назначено пособие по материнству и рассчитано работодателем.

Норайр Шогикян