Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества при продаже смартфонов

Злоумышленники нашли новый способ мошенничества при продаже смартфонов: они берут устройство в лизинг и перепродают его, однако спустя какое-то время телефон блокируется из-за отсутствия платежей. Как передает Арменпресс, об этом рассказал РИА Новости директор по маркетингу компании Forward Leasing Василий Пителинский.

По его словам, мошенники в своих схемах используют программу Samsung Upgrade. В рамках нее пользователь может за небольшую ежемесячную плату пользоваться новым смартфоном, а после 12 месяцев либо бесплатно обменять его на новый, либо выкупить, внеся остаток платежей. Процесс оформления подписки полностью цифровой и происходит онлайн.

"Юридически такая форма приобретения гаджетов — лизинг. Мошенники быстро научились использовать новый формат покупки для собственной выгоды. Они оформляют программу Samsung Upgrade на подставных лиц. После получения гаджетов организаторы перепродают их ничего не подозревающим покупателям. Зачастую по очень привлекательным ценам на сайтах бесплатных объявлений или рынках. Первоначального взноса программа не предусматривает, поэтому смартфон в момент перепродажи работает нормально", — отметил эксперт.