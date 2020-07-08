В ВОЗ подтвердили появление новых данных о передаче коронавируса по воздуху

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во вторник подтвердили, что есть новые данные о распространении коронавируса COVID-19 по воздуху, сообщает Арменпресссо ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мы признаем, что в этой области появляются новые доказательства, поэтому мы думаем, что должны быть открытыми для этих данных и понять их значение", - заявила специалист ВОЗ по борьбе с инфекцией, профессор Бенедетта Аллегранзи.

Глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхов в свою очередь сообщила, что в организации обсуждали возможность передачи коронавируса по воздуху. По ее словам, в ближайшие недели ВОЗ опубликует информацию, которой они располагают.

Накануне, 6 июля, агентство Associated Press (AP) сообщило, что более 200 ученых из разных сфер поддержали призыв к ВОЗ и другим организациям признать, что коронавирус может передаваться по воздуху. По их мнению, такая информация может внести изменения в меры по борьбе с вирусом, предпринятые на данный момент.